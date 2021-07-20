США закроют скандально известную тюрьму Гуантанамо

США приняли решение о закрытии тюрьмы и военно-морской базы в заливе Гуантанамо на острове Куба. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

«У меня нет для вас графика. Как вы знаете, есть процесс, есть разные уровни процесса, но это остается нашей целью», – цитирует Псаки The Hill.

3 июля Минобороны США отказалось от финансирования Гуантанамо после 30 сентября 2022 года. Еще президент Барак Обама в 2009 году подписал указ о закрытии тюрьмы. Однако конгрессмены-республиканцы помешали исполнить распоряжение. Дональд Трамп в 2018 году отменил указ своего предшественника.

В настоящее время в Гуантанамо остаются 39 заключенных. Из них право на репатриацию имеют 10 человек. Еще 17 могут претендовать на пересмотр их дел, 10 находятся под следствием военных комиссий, двое были осуждены.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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