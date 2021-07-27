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Вторник, 27 июля 2021, 08:57 мск

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США отказываются от участия в военных миссиях в Ираке

Фото: Pixabay

Военные США больше не будут участвовать в миссиях в Ираке. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться… помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ*, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», – сказал Байден на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи, проходившей в Белом доме.

Ранее американские СМИ написали, что США собираются ограничить присутствие своего военного контингента в Ираке консультативными функциями. Переговоры о выводе американских войск должны быть завершены до конца текущего года. Впрочем, конкретных сроков завершения этого процесса не было озвучено.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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Метки / США

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