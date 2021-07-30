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Пятница, 30 июля 2021, 11:47 мск

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США провалили второе испытание перспективной гиперзвуковой ракеты

Неудачей закончилась второе испытание американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW над Тихим океаном. По данным штаба ВВС США, ракета успешно отделилась от самолета, однако двигатель ракеты не включился.

Испытательный пуск прошел 28 июля, но известно об этом стало только сегодня. Ракету планировалось запустить с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу рядом с Калифорнией, сообщает «Интерфакс».

Надо отметить, что первое летное испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW 5 апреля также было провальным. ВВС США сообщали, что ракета из-за технических проблем не отделилась от борта B-52H Stratofortress.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A создается по программе Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн. Она имеет дальность действия 1000 миль (1600 км) и скорость от 6,5 до 8 Маха. Ракетами этого типа планируется оснащать стратегические бомбардировщики B-52H.

В Пентагоне рассчитывают, что новейшая ракета поступит на вооружение уже в 2022 году, хотя она еще не прошла ни одного успешного авиационного испытания.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.07.21

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