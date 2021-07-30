В Белоруссии возбуждены 4,7 тыс. дел после массовых акций 2020 года

Следователи Белоруссии возбудили 4 691 уголовное дело в связи с протестными акциями после президентских выборов 2020 года. Больше всего обвинений предъявлено в порче имущества и оскорблении представителей власти.

«С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями… Возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений», – сообщили в пресс-службе комитета.

Председатель СК Дмитрий Гора отметил, что эти цифры не окончательные. Ведомство продолжает работу по привлечению к ответственности «радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны».

Напомним, массовые беспорядки в крупных городах Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Оппозиция не признала их итог, согласно которому победил Александр Лукашенко. Митинги и акции продолжались около полугода.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 30.07.21

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