Участникам беспорядков в Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы

В Белоруссии в ходе акций протеста были задержаны около 140 человек. Массовые беспорядки обернулись уголовными делами. В полиции число задержанных не уточнили. Местные СМИ сообщают, что правоохранители применили для разгона протестующих резиновые пули и водометы.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались в день президентских выборов. Центризбирком республики обещает опубликовать итоги голосования в 09:00 мск, передает телеканал «Беларусь 24». Ранее в ЦИК сообщили, что итоговая явка избирателей на выборах президента республики составила 84,05%.

В ряде белорусских городов развернулись демонстрации. Люди вышли на улицы в Минске, Бресте и Гродно. Правоохранители применили против протестующих резиновые пули, светошумовые гранаты и машины с водометами, сообщает телеграм-канал «Readovka».

По данным правозащитного центра «Весна», были задержаны как минимум 140 человек. Один человек погиб в ходе беспорядков, произошедших прошлой ночью в Минске, пишет ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра. «Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», – сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах не называют точного числа задержанных. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. «Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали»,– заявил агентству БелТА глава СК Белоруссии Иван Носкевич. Он добавил, что участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Главный белорусский следователь уточнил, что демонстранты намеренно уничтожали имущество и сопротивлялись сотрудникам милиции. По его словам, протестующие использовали в качестве орудий преступлений мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста начали расходиться к трем часам ночи, сообщает «Sputnik Беларусь». Жители Минска с трудом могли добраться домой, поскольку службы такси не справлялись с потоком клиентов.

Минск, Зоя Осколкова

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