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Вторник, 3 августа 2021, 14:57 мск

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В КНДР начинается голод: власти раздают рис из армейских резервов

Фото: pixabay.com

Власти КНДР начали раздавать армейские запасы риса, приготовленные на случай боевых действий. Засуха привела к нехватке продовольствия в стране, пишет AP со ссылкой на разведку Южной Кореи.

По разведданным, урожай риса и кукурузы погиб из-за засухи и аномальной жары. Погода повлияла и на сельскохозяйственных животных: начался падеж скота. Частично проблемы в сельском хозяйстве объяснили и продолжающейся эпидемией коронавируса.

По подсчетам ведомства, для 26 млн граждан КНДР нужно около 5,5 млн тонн продовольствия, но в стране не хватает, как минимум, миллиона тонн. Поскольку запасы зерновых заканчиваются, власти решили вскрыть запасы риса для армии.

В первую очередь раздачу риса организовали среди рабочих на производстве и в сельском хозяйстве, малоимущим. Этот продукт уже подорожал вдвое с начала года. Аналитики прогнозируют ухудшение ситуации, пока не будет собран осенний урожай.

В южнокорейской разведке заявили, что в прошлые годы проблема с питанием частично решалась за счет контрабанды риса из Китая. Но закрытые из-за пандемии границы осложняют ситуацию.

Напомним, эксперты предсказали падение урожайности сельхозпродукции в России на 20% к 2040 году из-за изменения климата. По данным ООН, голод угрожает 34 млн человек, особенно в теплых странах.

Пхеньян, Наталья Рязанова

Пхеньян. Другие новости 03.08.21

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