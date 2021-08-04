Во Франции пожарные объявили забастовку против обязательной прививки от Covid-19

Пожарные во Франции объявили забастовку против обязательной вакцинации от коронавируса. Акция протеста будет бессрочной и начнется 9 августа, рассказали в профсоюзе пожарных FA SPP-PATS.

Один из основных профсоюзов профессиональных пожарных возмущен, что власти приравняли огнеборцев к медперсоналу. Во Франции ввели обязательную вакцинацию для медиков, волонтеров, работников домов престарелых, сиделок и пожарных.

«Мы не против вакцинации, но не просили, чтобы нас приравняли к медперсоналу. Если уж так, то пусть нам предоставят и такие же льготы… Этот закон нарушает наши конституционные права», – заявил пресс-секретарь профсоюза Андре Горетти AFP.

Планируется, что 5 августа документ проверят на соответствие Конституции Франции. Представитель профсоюза заявил, что они готовы отказаться от забастовки после решения Конституционного совета.

Как сообщал «Новый День», решение об обязательной вакцинации принято 27 июля. Законопроект принят после жарких дебатов и позволяет не платить зарплату тем, кто уклонится от прививки.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 04.08.21

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