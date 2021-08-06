В Гвинее выявлен случай подозрения на вирус геморрагической лихорадки Марбург

Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание – геморрагическую лихорадку Марбурга впервые был выявлен в Гвинее, – сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление минздрава страны.

Возможный случай заражения вирусом Марбург был выявлен в двух гвинейских лабораториях. Медики страны отправили образцы в Сенегал для подтверждения. Кроме того, власти Гвинеи распорядились усилить контроль за районом, где был обнаружен подозрительный случай.

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим специального противовирусного лечения. Естественными хозяевами марбургского вируса считаются Rousettus aegypti, плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae. Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется путем передачи от человека к человеку.

Инкубационный период вируса варьируется в пределах от 2 до 21 дня. Болезнь начинается внезапно с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжелого недомогания. Характерным признаком являются мышечные боли. На третий день появляются тяжелая водянистая диарея, боли и колики в области живота, тошнота и рвота. В летальных случаях заболевания смерть чаще всего наступает через 8-9 дней после появления симптомов, и ей обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шоковое состояние.

Конакри, Иван Бабурин

Конакри. Другие новости 06.08.21

В Млечном Пути обнаружили загадочное скопление газа. / В Афганистане против правительственных войск воюют 10 тысяч иностранцев. / Курсом президента Джукановича: премьер-министр Черногории предал своих избирателей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»