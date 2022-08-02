В Африке скончался инфицированный вирусом Марбург ребенок

В Гане умер ребенок, зараженный высококонтагиозным вирусом Марбург. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Вирус Марбург схож по симптомам с Эболой, он вызывает лихорадку, головные боли, кровотечения из носа. От этого патогена не существует вакцины, а также эффективного лечения. При этом летальность достигает 88% в зависимости от штамма. Распространителями вируса Марбург являются летучие мыши.

Ранее в Гане были подтверждены два случая заражения этой инфекцией.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза вируса Марбурга в Россию минимален в виду отсутствия прямого авиасообщения с Ганой.

Аккра, Зоя Осколкова

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