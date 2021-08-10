Новая Эбола: в Гвинее выявили первый случай неизлечимой лихорадки Марбург

В Гвинее подтвердили первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, вызванной вирусом из семейства тех, что приводят к заражению Эболой. От этой болезни нет лекарств и вакцин. В страну прибыла группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Случай крайне заразной и смертельной геморрагической лихорадки Марбурга был выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые была обнаружена геморрагическая лихорадка Эбола, сообщается в заявлении, распространенном ВОЗ. Образец отравили в две лаборатории и Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.

Это первый случай лихорадки Марбурга в западной Африке. Заболевший пациент скончался. Вакцин или медикаментов, которые бы лечили от вируса геморрагической лихорадки Марбурга, в настоящее время не существует. Известно, что болезнь передается тем же путем, что и Эбола, передает РИА «Новости».

В Гвинею прибыли десять экспертов ВОЗ, которые помогают властям страны расследовать инцидент, устанавливаются все возможные контакты заболевшего, а также оцениваются риски распространения. Соседние страны предупредили о случившемся. Было усилено пограничное наблюдение.

Ранее вспышки и отдельные случаи заражения вирусом в Африке были выявлены в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Конакри, Зоя Осколкова

Конакри. Другие новости 10.08.21

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