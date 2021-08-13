Один человек погиб, двое пропали после ливней и оползня в Японии

Одна женщина погибла и двое числятся пропавшими без вести после того, как грязевой поток повредил два дома в юго-западном районе префектуры Нагасаки в Японии. Еще одного мужчину 60 лет удалось спасти, передает Kyodo.

Власти Японии предупредили об опасности оползней и селей жителей префектур Ниигата в центре страны и Эхимэ на западе. Число японских регионов, где возможны опасные явления после череды ливней, увеличилось до десяти. То есть под угрозой бедствия находится пятая часть страны, ведь всего в Японии 47 префектур.

Метеорологи предупредили, что до утра 14 августа на севере Кюсю выпадет 300 мм осадков, а в столичном регионе и на западе страны объем осадков может достичь 250 мм за сутки. В ряде регионов уже установлены климатические рекорды. В Ундзене в Нагасаки за двое суток выпало 740 мм осадков, в Симабаре той же префектуры – 540 мм.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал жителей проявить бдительность и эвакуироваться из дома при первых признаках опасности.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 13.08.21

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