Руководство Alibaba создаст комитет для расследования домогательств

Китайская компания Alibaba Group Holding Ltd создает отдельный комитет для проверки жалоб сотрудников на домогательства. Руководство уже открыло горячую линию и почтовый ящик для подобных обращений, пишет «Интерфакс».

Отдельная группа будет рассматривать жалобы и обеспечивать безопасность потерпевших. Руководить новым комитетом станет замглавного директора по персоналу Джейн Цзян, а среди членов комитета будут пять женщин-топ-менеджеров.

Компания обещала провести несколько тренингов на эту тему и внести поправки в кодекс поведения сотрудников.

Руководство пошло на встречу персоналу после скандала из-за попавшей в интернет жалобы работницы Alibaba City, которую проигнорировали в отделе кадров. На фоне шумихи директор подразделения и глава кадровой службы подали в отставку, главный директор отдела кадров Alibaba Group получил выговор, а обвиненный в домогательствах менеджер уволен.

После инцидента во внутренней почте компании появились более 6000 сообщений о домогательствах. Глава совета директоров Alibaba Дэниэл Чжан заявил о нетерпимости к подобному поведению, а также пьянству.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 13.08.21

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