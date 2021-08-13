Австралиец выиграл 80 млн долларов после потери работы

Житель австралийского штата Виктория выиграл джекпот в размере 80 млн австралийских долларов. Мужчина в пандемию лишился работы, а теперь намерен «изменить судьбы людей».

Австралиец лишился работы вскоре после покупки дома и устроился работать уборщиком, чтобы прокормить семью. Он заявил, что всегда верил в чудо и раз за разом участвовал в лотерее. Теперь победитель намерен погасить ипотеку, раздать долги и обеспечить детям безбедную жизнь.

А также помочь тем, кому не повезло в пандемию.

«Я постараюсь помочь всем. Мы так много сможем сделать с этим призом. Это изменит жизни очень многих людей», – цитирует Sydney Morning Herald победителя, который пожелал остаться анонимным.

80 млн австралийских долларов (около 58,7 млн долларов США) – максимальный приз лотереи в Австралии. Теперь житель Виктории вошел в число самых богатых победителей лотереи штата и стал третьим в рейтинге по стране.

Мельбурн, Наталья Рязанова

Мельбурн. Другие новости 13.08.21

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