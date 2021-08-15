Сильное землетрясения на Гаити: пострадали почти 2 тысячи человек, более 300 – погибли

В субботу утром по местному времени у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, которое ощутили во всех странах Карибского бассейна. В результате ЧП пострадали почти 2 тысячи человек, более 300 – погибли.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри на пресс-конференции сообщил, что число жертв мощного землетрясения увеличилось до 304 человек. По данным управления гражданской защиты Гаити, которые приводит CNN, пострадали более 1,8 тысячи человек.

Как сообщается, землетрясение нанесло значительный ущерб домам, дорогам и инфраструктуре. В стране введено чрезвычайное положение.

Стоит отметить, что в ночь на воскресенье было зафиксировало новое землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.

Порт-о-Пренс, Светлана Антонова

Порт-о-Пренс. Другие новости 15.08.21

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