Жертвами землетрясения на Гаити стали около 1,3 тысячи человек

На Гаити продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения. Число жертв ЧП выросло до 1 297 человек. Об этом сообщила служба гражданской обороны страны.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу, 14 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 км к западу от столицы Гаити, города Порт-о-Пренс.

Сотни зданий были разрушены, под обломками оказались люди. Сначала сообщалось о 300 погибших, затем их число выросло в четыре раза. Не менее 5,7 тысячи жителей получили различные ранения. Из-под обломков до сих пор достают тела.

Система здравоохранения не справляется с наплывом пострадавших. В местных больницах не хватает мест. Раненых размещают на лужайках возле медицинских учреждений.

Ряд стран уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий разгула стихии. Администратор USAID Саманта Пауэр сообщила, что США отправили в Гаити спасателей и оборудование.

Тем временем, Геологическая служба США предупредила о новом стихийном бедствии – на Гаити идет тропический шторм «Грейс». Сила урагана ослабла, но все еще представляет угрозу. Шторм принесет в регион сильные дожди, которые грозят наводнениями и оползнями.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

Порт-о-Пренс. Другие новости 15.08.21

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