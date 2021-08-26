В Венесуэле 20 человек стали жертвами наводнений и селей

Как минимум 20 человек погибли в результате наводнений, случившихся в штате Мерида на западе Венесуэлы. Еще 17 человек пропали без вести, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

Череда сильных ливней вызвала селевые потоки и наводнения. Стихия разрушила более 1200 домов, пострадавшими признаны 54 543 человека в целом по стране. Сели вынесли на улицы огромные валуны, которые мешают движению автомобилей.

В некоторых районах вода повредила трансформаторы и размыла опоры, поэтому жители остались без электричества и телефонной связи. Власти решают, как организовать доставку воды и питания. Не ко всем пострадавшим еще добрались медики.

От стихии пострадали 87 муниципалитетов, хуже всего ситуация в штатах Мерида, Тачира, Сулия, Апуре.

Напомним, на Гаити в результате землетрясения и наводнения погибли 2189 человек. Пострадали 9950 человек, и выжившие требуют у властей помощи.

Каракас, Наталья Рязанова

Каракас. Другие новости 26.08.21

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