До 2189 человек выросло число жертв землетрясения на Гаити

Число погибших в результате землетрясения на Гаити превысило две тысячи и достигло 2189 человек. Более 12 тыс. человек получили различные травмы, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

Спасатели продолжают доставать из-под завалов пострадавших и тела погибших. Многие выжившие столкнулись с проблемой пропитания. Они собираются в палаточных лагерях, где нет снабжения питанием, чистой водой.

Как сообщал «Новый День», страны Латинской Америки и США отправили на Гаити гуманитарную помощь. ООН объявила о перечислении 8 млн долларов на нужды пострадавших.

Напомним, утром 14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, в котором сразу погибли более 300 человек и пострадали почти 2 тысячи.

Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова

Порт-о-Пренс. Другие новости 19.08.21

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