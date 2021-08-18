Число погибших при землетрясении на Гаити почти достигло двух тысяч

Как минимум 1941 человек погиб в результате землетрясения на Гаити. Ранее сообщалось о 1419 жертвах. Число пострадавших выросло до 9950 человек, сообщает Reuters.
Выжившие требуют у властей помощи. Многие остались без крова и без еды, пострадавшим не хватает врачей. Оставшиеся без жилья гаитянцы селятся в палаточном городке, где нет даже минимальных удобств, нет снабжения водой и питанием.
Спасатели продолжают разбирать завалы. 17 августа девять человек извлечены живыми из-под обломков.
ООН объявила, что выделила в помощь пострадавшим восемь миллионов долларов. США и страны Латинской Америки отправили на Гаити гуманитарную помощь.
Напомним, ситуация после землетрясения ухудшилась из-за гроз с сильными ливнями. Они вызвали наводнение в зоне, пострадавшей от подземных толчков 14 августа.
Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова
Порт-о-Пренс. Другие новости 18.08.21
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