Число погибших при землетрясении на Гаити почти достигло двух тысяч

Как минимум 1941 человек погиб в результате землетрясения на Гаити. Ранее сообщалось о 1419 жертвах. Число пострадавших выросло до 9950 человек, сообщает Reuters.

Выжившие требуют у властей помощи. Многие остались без крова и без еды, пострадавшим не хватает врачей. Оставшиеся без жилья гаитянцы селятся в палаточном городке, где нет даже минимальных удобств, нет снабжения водой и питанием.

Спасатели продолжают разбирать завалы. 17 августа девять человек извлечены живыми из-под обломков.

ООН объявила, что выделила в помощь пострадавшим восемь миллионов долларов. США и страны Латинской Америки отправили на Гаити гуманитарную помощь.

Напомним, ситуация после землетрясения ухудшилась из-за гроз с сильными ливнями. Они вызвали наводнение в зоне, пострадавшей от подземных толчков 14 августа.

Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова

Порт-о-Пренс. Другие новости 18.08.21

Племянник депутата Госдумы задержан за смертельное ДТП с маршруткой. / Житель Приморья похоронил с помощью бульдозера убитого в драке приятеля. / Возгорание рядом с детским лагерем «Горное ущелье» локализовано. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»