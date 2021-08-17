Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1,4 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек. Местные власти предположили, что это не окончательная цифра, передает Reuters.

Еще около 6900 человек получили различные травмы. По предварительным данным, подземные толчки разрушили 37 312 домов.

Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы на месте домов. ситуацию осложнили ливни, прошедшие вскоре после землетрясения. Из-за сильных дождей местами случились наводнения, спасатели допустили, что некоторые люди под завалами могли погибнуть от повышения уровня воды.

Больницы переполнены, врачи лечат людей в палатках, разбитых на парковке. Некоторые раненые лежат под открытым небом на матрасах и носилках, которые принесли родственники. Из здания больницы вынесли всех детей из-за опасности обрушения или повторных толчков.

Как сообщал «Новый День», землетрясение с магнитудой 7,2 балла случилось утром 14 августа. В первые часы после ЧП власти сообщали о двух тысячах пострадавших и около 300 погибших.

Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова

Порт-о-Пренс. Другие новости 16.08.21

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