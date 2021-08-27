Сдать оружие обязали жителей Кабула

С требованием к жителям Кабула сдать все имеющееся на руках оружие и боеприпасы выступило руководство движения Талибан (запрещено в России), – передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал 1TV.

Срок на разоружение определен в одну неделю, после чего нарушителям грозят жесткие санкции. Какое именно наказание последует в случае обнаружения незаконно хранящегося оружия, талибы (запрещено в России) не уточняют.

В свою очередь, президент США Джо Байден, после того, как его помощники уведомили о том, что в Кабуле возможен еще один теракт, предоставил «все необходимые полномочия командованию американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России)», – сообщил в пятницу, 27 августа, Белый дом по итогам встречи американского главнокомандующего с военачальниками, дипломатами и своей командой по национальной безопасности.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 27.08.21

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