Талибы стреляли в воздух и убили 17 человек

В Афганистане 17 человек погибли и 41 пострадал после стрельбы в воздух, которую открыли боевики «Талибана»*, празднуя захват провинции Панджшер. Руководство движения заявило, что будет забирать оружие у бойцов, стреляющих в воздух.

Инцидент произошел в Кабуле. По словам очевидцев, боевики устроили канонаду в центре города. В результате были убиты 17 человек, еще 41 госпитализирован, сообщил РИА «Новости» источник в больнице скорой помощи.

Представитель талибов заявил, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием захвата единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. В ответ на опасения местных жителей, движение «Талибан»* заявило, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.

Напомним, накануне талибы заявили, что сопротивление в провинции Панджшер подавлено, а вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позже Салех опроверг это заявление, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 04.09.21

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