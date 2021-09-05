Япония анонсировала встречу G7 с участием России и Китая

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил о готовящейся встрече глав внешнеполитических ведомств стран «большой семерки». По его словам, в переговорах примут участие министры из России и Китая.

«На следующей неделе ожидается встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане», – сказал дипломат в эфире японского телеканала NHK.

Встреча может пройти уже 8 сентября. При этом Мотэги отметил, что РФ и КНР «имеют некоторое влияние» на ситуацию, а потому представителей этих стран ждут на переговорах.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Движение «Талибан»* начало массированное наступление на правительственные силы в начале августа. 15 августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Токио, Зоя Осколкова

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