Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер в Афганистане

Провинция Панджшер перешла контроль Талибана*.

Еще накануне посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявлял, что противники талибов* в Панджшере будут сопротивляться до конца, что защита не означает ведения войны. Афганский дипломат отметил, что силы сопротивления борются за то, чего они достигли за последние годы, за свои права и интересы.

Афганский дипломат также заявлял, что 25 лет назад талибы* захватили почти всю страну, но Панджшер тогда взять они так и не смогли.

Сегодня же, 3 сентября РИА Новости со ссылкой на штаб-квартиру полиции в Кабуле сообщают: «Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами Талибана*. Вице-президент Афганистана Амрулла Салехаи и министр обороны Афганистана Ахмад Масуд бежали»

Представитель сил сопротивления талибам* Фахим Дашти заявил накануне, что переговоры представителей властей Кабула с силами сопротивления в Панджшере провалились. В тот же день стало известно, что бойцы Талибана* приняли решение начать военную операцию по подавлению сопротивления в Панджшере.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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