В Кабуле женщины требуют равноправия

Рядом президентским дворцом в Кабуле сегодня, 3 сентября, группа афганских женщин вышла с протестом, требуя равноправия у взявших власть в Афганистане талибов* сообщили в агентстве AP.

Около 20 женщин с микрофонами собрались под присмотром боевиков-талибов*, которые разрешили проведение демонстрации. Женщины выступили с требованием открыть им доступ к образованию, разрешить вернуться на рабочие места и управлять страной.

Представитель группы протестующих Ялда Самади сообщила РИА Новости, что они устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана.

«Образование, работа, свобода – на пути к процветанию», – скандировали участницы митинга, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.

Некоторые женщины держали самодельные плакаты с надписями, на одном из которых значилось: «Свобода – наш девиз. Она заставляет нас гордиться».

Отмечается, что участвующие в митинге женщины являются представителями разных сфер и работают в различных областях.

В четверг сообщалось о похожей демонстрации женщин-активисток в афганском Герате. Они также требовали уважения их прав и участия женщин в будущем правительстве страны.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 03.09.21

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