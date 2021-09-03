В Кабуле женщины требуют равноправия

Рядом президентским дворцом в Кабуле сегодня, 3 сентября, группа афганских женщин вышла с протестом, требуя равноправия у взявших власть в Афганистане талибов* сообщили в агентстве AP.
Около 20 женщин с микрофонами собрались под присмотром боевиков-талибов*, которые разрешили проведение демонстрации. Женщины выступили с требованием открыть им доступ к образованию, разрешить вернуться на рабочие места и управлять страной.
Представитель группы протестующих Ялда Самади сообщила РИА Новости, что они устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана.
«Образование, работа, свобода – на пути к процветанию», – скандировали участницы митинга, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.
Некоторые женщины держали самодельные плакаты с надписями, на одном из которых значилось: «Свобода – наш девиз. Она заставляет нас гордиться».
Отмечается, что участвующие в митинге женщины являются представителями разных сфер и работают в различных областях.
В четверг сообщалось о похожей демонстрации женщин-активисток в афганском Герате. Они также требовали уважения их прав и участия женщин в будущем правительстве страны.
* организация признана террористической и запрещена в России
Кабул, Иван Бабурин
Кабул. Другие новости 03.09.21
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