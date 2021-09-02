США не намерены оказывать военную помощь противникам талибов*

США не видит возможности американского военного участия в междоусобных конфликтах на территории Афганистана, – сообщил сегодня, 2 сентября, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли США оказать поддержку противникам талибов,* которые пытаются организовать вооруженное сопротивление в Панджшерском ущелье и просят о помощи международное сообщество представитель Пентагона заявил: «Военная миссия США в Афганистане окончена».

При этом Кирби дал понять, что он допускает точечные «загоризонтные операции» для предотвращения террористических угроз США, – передают РИА Новости.

«Мы абсолютно точно собираемся так поступать, но это другое, нежели иметь долговременную военную миссию в Афганистане», – сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Единственной неподконтрольной Талибану * провинцией в Афганистане на сегодняшний день остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.

* организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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