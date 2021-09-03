Японский премьер Суга не будет переизбираться лидером партии и прекращает свои полномочия

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве лидера партии в этом месяце, что означает окончание его полномочий.

Г-н Суга был назначен на эту роль всего год назад после отставки Синдзо Абэ.

Это шокирующее сообщение прозвучало в связи с падением рейтинга одобрения Суги до рекордно низкого уровня.

Япония, в которой все еще действует чрезвычайное положение, сейчас борется с самой страшной волной коронавируса.

В стране, где сейчас зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заражения вирусом, также наблюдается медленное развертывание вакцинации.

Решение провести Олимпийские игры в этом году, несмотря на обострение пандемии, также оказалось крайне непопулярным.

«Сегодня на исполнительном заседании [г-н] Суга сказал, что хочет сосредоточить свои усилия на мерах по борьбе с коронавирусом и не будет участвовать в выборах руководства», – заявил генеральный секретарь Либерально-демократической партии (ЛДП) г-на Суги, цитирует AFP.

«Честно говоря, я удивлен. Это действительно прискорбно. Он приложил все усилия, но после тщательного обдумывания принял это решение», – сказал он.

Акции Японии резко выросли на этих новостях: общий фондовый индекс Topix достиг самого высокого уровня за три десятилетия после роста на 1,7%.

Финансовые рынки Токио уже на этой неделе добились успехов в надежде на более сильное правительство в преддверии гонки за лидерство правящей партии и всеобщих выборов, которые состоятся позднее в этом году.

Правящая ЛДП должна провести выборы 29 сентября. Ожидается, что победителем на выборах станет лидер Японии, поскольку ЛДП имеет парламентское большинство.

72-летний Суга, родившийся в семье земледельцев, выращивающих клубнику, впервые был избран в городской совет Иокогамы в 1987 году, а в 1996 году он впервые был избран в парламент Японии.

В 2005 году премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми назначил Сугу старшим вице-министром внутренних дел и связи.

В следующем году преемник Коидзуми Синдзо Абэ повысил его до министра, заняв три поста в кабинете министров, которые он занимал до 2007 года.

Накануне в СМИ России и Японии активно обсуждалась тема, почему г-н Суга не был приглашен на Восточный экономический форум, тогда как его предшественник Абэ участвовал в этом мероприятии четыре раза и лично. Тогда же в СМИ и появилась информация о том, что Суга – фигура уходящая и проводить с ним какие-либо переговоры на этом основании российская сторона посчитала лишним.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 03.09.21

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