В Японии лидером правящей партии стал Фумио Кисида

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида может стать новым премьер-министром. Он одержал победу над экс-главой МИД и министерства обороны Таро Коно.

Во втором туре праймериз правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Кисида получил около 257 голосов, а Коно – только 170, сообщается на сайте ЛДП. Победителю понадобилось 215 голосов.

В выборах впервые участвовали две женщины, ультраконсервативный бывший министр внутренних дел Санаэ Такаити и представитель либерального крыла, также бывший министр внутренних дел Сейко Нода. Однако во второй тур они не прошли.

Ожидается, что Кисида станет новым премьер-министром Японии после избрания председателем правящей партии. Нынешний премьер-министр и лидер партии Ёсихидэ Суга объявил в начале сентября, что не собирается баллотироваться на следующий срок. Его популярность упала с 70 до 30% за год из-за непопулярного решение о проведении Олимпиады в период пандемии, а также коррупционных скандалов сленов ЛДП. Напомним, Суга стал премьер-министром в прошлом году, когда Синдзо Абэ ушел в отставку прошлым летом из-за проблем со здоровьем.

По сообщениям японских СМИ, главной задачей нового председателя станет восстановление доверия избирателей к партии. В конце ноября страну ждут парламентские выборы.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 29.09.21

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