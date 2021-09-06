У жительницы США вновь выросла уменьшенная с помощью пластической операции грудь

24-летняя жительница Лос-Анджелеса сделала операцию по уменьшению груди. Но спустя два года она вновь выросла. Об этом сообщает New York Post.

Бетани Лайон обратилась к пластическому хирургу в 2019 году. Грудь пятого размера была причиной болей в спине, а также мешала работать. Девушка занимается танцами. К тому же у Бетани возникли проблемы с самооценкой, она думала, что грудь – это все, что в ней замечают люди.

В результате девушка отдала около 10 тысяч долларов за редукционную маммопластику и уменьшила размер с пятого до третьего. Сначала Бетани была довольна результатом операции, но вскоре заметила, что грудь начала расти вновь.

Сейчас девушка утверждает, что ее грудь практически вернулась к изначальному размеру. Бетани не исключила, что может решиться на повторную операцию.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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