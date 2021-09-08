В Мексике 17 пациентов с Covid-19 задохнулись из-за наводнения

В Мексике как минимум 17 больных коронавирусом, находившихся под аппаратами ИВЛ, погибли из-за наводнения. Стихия вызвала перебои с электричеством, отчего отключились дыхательные аппараты, пишет Reuters со ссылкой на мексиканские власти.

После сильных ливней река Тула вышла из берегов, уровень воды в окрестностях реки быстро поднялся. Местная больница оказалась в зоне затопления. Персонал эвакуировал 40 пациентов, некоторых лежачих больных медсестры выкатывали вместе с кроватями, когда вода была уже по колено.

Оказались повреждены около двух тысяч домов в штате Идальго. Жителей соседних с пострадавшими районами призвали временно покинуть дома. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся.

Как сообщал «Новый День», порядка 20 человек погибли в результате наводнений в штате Мерида на западе Венесуэлы в конце августа. Еще 17 человек пропали без вести, пострадавшими признаны 54 543 человека.

Мехико, Наталья Рязанова

Мехико. Другие новости 08.09.21

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