США убили до 50 тыс. мирных жителей за время «войны с террором»

Авиаудары США убили от 22 до 48 тыс. гражданских за 20 лет «войны с террором». Всего Штаты совершили около 100 тыс. атак с воздуха, пишет The Guardian.

Издание приводит расчеты группы мониторинга Airwars, сделанные на основе заявлений самих американских военных. Как минимум погибли 22 тыс. мирных жителей, но по другим подсчетам, их число может доходить до 48 тыс. Все они стали жертвами американских авианалетов на Афганистан, Сирию, Ирак, Ливию, Пакистан, Йемен, Сомали.

Аналитики назвали самыми смертоносными 2003 и 2017 годы. В год вторжения США в Ирак погибли как минимум 5529 гражданских лиц. В 2017 году большинство смертей мирных жителей стали результатом бомбардировок коалицией территорий Ирака и Сирии. По разным подсчетам тогда погибли от 4931 до 19 623 гражданских.

Информацию обнародовали в преддверии 20-й годовщины терактов 11 сентября. Ранее президент США Джо Байден заявил, что с выводом войск из Афганистана Штаты покончат с «вечными войнами», начавшимися еще при управлении Джорджа Буша-младшего.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 09.09.21

В Македонии горела ковидная больница – погибло 14 человек. / Ураган «Ида» стал причиной гибели 82 человек в США. / Около ста палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»