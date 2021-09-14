Скандал с ведущим актером может не пустить новинку Marvel в Китай

Новый фильм Marvel «Шан-Чи и легенда Десяти колец» может не дойти до китайского кинорынка и потерять сотни миллионов прибыли. Всему причина – интервью ведущего актера Симу Лю, в котором тот плохо отозвался о Китае.

Доходы от проката в Китае составляют заметную часть кассы американских фильмов. Но перед показом картина проходит строгую оценку, особенно если в ней заняты азиатские актеры или упоминаются Китай, его культура и наследие.

Решение цензурного ведомства по фильму «Шан-Чи и легенда Десяти колец» оказалось под вопросом из-за интервью Симу Лю 2017 года. Актер китайского происхождения, в детстве увезенный в Канаду, назвал историческую родину страной третьего мира, чьи граждане гибнут от голода.

На фоне выхода в прокат новинки от Marvel интервью вновь всплыло в соцсетях и вызвало жуткий скандал. Многие китайцы с негодованием высказались в адрес Симу Лю и заранее отказались смотреть фильм.

Показателен пример с режиссером Хлои Чжао, родившейся в Китае. За критические высказывания о родине цензура вычистила упоминания о ней из китайских соцсетей. А фильм «Страна кочевников», за который режиссер получила премию «Оскар», был запрещен на национальном уровне.

К слову, Хлои Чжао поставила для Marvel картину «Вечные», прокат которой в Китае тоже под большим вопросом, передает «Вести.ру».

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 14.09.21

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