В Йемене убиты 50 повстанцев и проправительственных солдат

По меньшей мере 50 повстанцев и проправительственных солдат, в том числе высокопоставленный офицер, были убиты в ходе столкновений в центральном Йемене, сообщили AFP 16 сентября военные источники.

«Полковник и 19 военнослужащих были убиты за последние 24 часа в боях против повстанцев-хуситов в районе Аль-Байда», – рассказал правительственный военный чиновник, добавив, что погибли также еще и 30 повстанцев. Эта оценка подтверждена и другими военными источниками. Хуситы редко сообщают количество жертв в своих рядах.

В последние недели поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы добились успехов в этой провинции. Они также борются за контроль над стратегическим городом Мариб на севере страны. Правительственные силы поддерживаются на местах военной коалицией во главе с Саудовской Аравией, соседом Йемена и крупным региональным соперником Ирана.

Война в Йемене продолжается с 2015 года, и неоднократные попытки посредничества со стороны ООН пока не увенчались успехом.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 16.09.21

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