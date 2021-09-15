Чрезвычайное положение объявлено в южных провинциях Йемена

Чрезвычайное положение в провинциях на юге Йемена объявил в среду, 15 сентября, глава администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди. ЧП объявлено на фоне наступления мятежников из шиитского движения Ансар Алла и массовых акций протеста против бедственного экономического положения, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter правящего на юге Переходного совета Южного Йемена.

«Объявляем чрезвычайное положение во всех провинциях юга, начиная с этого дня», – заявил Айдарус аз-Зубейди.

Также глава администрации Южного Йемена объявил о повышенной боеготовности для вооруженных сил юга, чтобы «быть готовыми к обороне, защищая свою землю, религию и нацию, и использовать всю силу для противостояния угрозе со стороны мятежников-хуситов».

Столкновения во время демонстраций на юге Йемена проходят на фоне наступления хуситов в богатой полезными ископаемыми провинции Мариб – последней провинции на севере, которую контролирует центральное правительство.

Сана, Иван Бабурин

Сана. Другие новости 15.09.21

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