В Японии объявлена тревога – извергается вулкан Отаке

В пятницу, 17 сентября, Япония объявила тревогу после извержения вулкана на юго-западе страны, выбросившего большие камни почти на километр от кратера, сообщает информационное агентство Kyodo. По его данным, данных о раненых и жертвах извержения вулкана Отаке в префектуре Кагосима пока не поступало.

Японское метеорологическое агентство установило уровень третий из пяти уровней опасности. Когда показатель достигает пятого уровня, начинается эвакуация. На данный момент доступ людей к районам, близким к вулкану, ограничен.

В четверг в кратере произошли множественные «взрывы», сообщает агентство Kyodo, некоторые выброшенные камни улетали почти на 2 км от кратера.

Похожее извержение вулкана Отаке произошло в марте, метеорологическое агентство также выпустило предупреждение уровня 3.

Как уже ранее писал «Новый День» на Камчатке из-за вулканической активности туристам запретили приближаться к Шивелучу.

Кагосима, Елена Васильева

Кагосима. Другие новости 17.09.21

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