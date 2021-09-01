Туристов призвали обходить вулкан Шивелуч из-за близкого извержения

Сейсмологи предупредили о скором извержении вулкана Шивелуч на Камчатке. Туристам рекомендовали держаться подальше, а для авиации сохраняется оранжевый код опасности.

«В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 км над уровнем моря», – пояснили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Специалисты призвали туристов и местных жителей строить маршруты в обход вулкана. Шивелуч опасен из-за схода лавовых потоков.

Под угрозой пепловых выбросов оказались пять ближайших к вулкану районов: Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов. Жителям напомнили, что в этом случае не стоит выходить из дома, нужно плотно закрыть окна и двери и надеть респираторы, если пепел попадет в помещение.

Как сообщал «Новый День», для авиации введен оранжевый код опасности из-за выбросов пепла. Выбросы происходили на высоту 10-15 км, а ветер разнес шлейф на 30 км. Ученые в последнее время отмечают повышенную активность вулкана.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.09.21

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