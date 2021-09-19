Ковид открыл дорогу для редкого вируса, поражающего детей

В четырех странах – США, Швейцарии, Великобритании и Японии – зарегистрированы случаи массового заражения детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Инфекция в отдельных случаях вызывает серьезные поражения дыхательных путей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на медиков.

В одной из больниц Нью-Йорка рассказали, что случаи заражения младенцев и подростков были выявлены еще в апреле этого года, из-за чего отделения интенсивной терапии оказались переполнены.

По мнению специалистов, на распространение RSV повлияли карантинные меры, принятые для борьбы с новым коронавирусом. Из-за карантина, который снизил заболеваемость не только Covid-19, но и другими сезонными инфекциями, у детей не сформировался необходимый иммунитет. Всплеск заболеваемости RSV произошел как раз после ослабления ограничительных мер.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, у большинства инфицированных детей болезнь протекает в легкой форме – как простуда с насморком и кашлем. В отдельных случаях возникают осложнения – бронхиолит и воспаление нижних отделов легких.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил об опасности коронавируса для детей до трех лет и детей с хроническими болезнями. Как отметил медик, дельта-штамм намного чаще заражает детей, чем другие мутации коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.09.21

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