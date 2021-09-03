Эксперт предупредил об опасности Covid-19 для детей до трех лет

Дельта-штамм намного чаще заражает детей, чем другие мутации коронавируса. Особенно опасен вирус для малышей до трех лет и детей с хроническими болезнями, рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Ранние штаммы Covid-19 редко заражали детей, потому что у них мало рецепторов, через которые вирус проникает в клетки. Индийский штамм, названный «дельта», настолько заразен, что ему достаточно и малого количества рецепторов.

«Дети да стали в разы чаще болеть коронавирусной инфекцией. Если брать статистику по новорожденным, представленную месяц назад, они заболевают сейчас в 26 раз чаще, чем это было зимой», – заявил Тимаков в интервью «Парламентской газете».

Заболевание может протекать тяжело у детей с лишним весом или хроническими заболеваниями. Остальные дети пока не стали переносить вирус тяжелее. Хотя бывают единичные летальные случаи и серьезные осложнения.

«Могут быть осложнения, например в виде мультисистемного воспалительного синдрома, длительной температуры. Так же выражен постковидный синдром, который влияет на центральную нервную систему и на кишечник», – добавил врач.

По мнению Тимакова, у ученых есть время для создания проверенной вакцины для детей из групп риска. Большая часть остальных детей уже выработала иммунитет после контактов с больными или переболев Covid-19 в легкой форме.

Напомним, врачи в Новосибирске отметили рост заболевания коронавирусом детей в тяжелой форме. Многих родители привозят поздно, в поражением легких свыше 60%. В конце июля в больнице от Covid-19 умерла двухмесячная девочка.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.09.21

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