В Новосибирске от Covid-19 умер младенец

В Новосибирске умерла двухмесячная девочка, болевшая коронавирусом. Врачи детской городской больницы №3 рассказали, что в это волну Covid-19 тяжело болеют даже самые маленькие дети.

Мать младенца рассказала о смерти дочери в соцсетях. Малышка провела неделю под аппаратом ИВЛ.

«Нигде в статистике не пишут, что умирают дети от коронавируса. Поступила, было 60% поражение. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью», – написала женщина.

Информацию подтвердили в региональном Минздраве, но точную причину смерти поставят во время патологоанатомической экспертизы.

«В детской больнице № 3 скончался двухмесячный ребенок. Причины смерти в настоящее время устанавливают», – цитирует представителя Минздрава Светлану Шуваеву «Сиб.фм».

В третью городскую привозят заболевших коронавирусом детей со всей области. Врачи отмечают, что многие пациенты поступают с опозданием, потому что родители не обращают внимания на симптомы: жар, слабость.

«Часто видим пневмонии с большим процентом поражения легких, чего не наблюдалось в первую и вторую волну Covid-19. Очень часто дети поступают запоздало, в момент обращения в стационар на компьютерной томографии уже наблюдается 50, 60, 70, 80% поражения легких», – рассказала заведующая инфекционным госпиталем в больнице №3 Марина Михайленко.

Новосбирский Минздрав посоветовал взрослым родственникам прививаться от коронавируса, чтобы защитить детей, поскольку вакцинация для малолетних пока не одобрена.

Как сообщал «Новый День», в Тюменской области закрываются на карантин отдельные группы в детских садах из-за болезни воспитанников.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 30.07.21

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