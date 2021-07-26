В Тюменской области продолжают закрывать группы в детсадах из-за COVID-19

43 группы в детских садах Тюмени, Тобольска, Тюменского и Нижнетавдинского районов закрыты в связи с выявленными заболеваниями коронавирусной инфекции.

По информации регионального оперштаба, на 23 июля в 28 детских садах в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией закрыты 43 группы, которые посещали 775 детей. Это 27 групп – в Тюмени, по пять – в Тобольске и Тюменском районе, шесть групп – в Нижнетавдинском районе.

«Заболели 25 воспитанников 19 детских садов и 18 сотрудников 12 детских садов. Как правило, максимальный срок закрытия группы не превышает двух недель. Подобные меры принимаются в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья детей, сотрудников и родителей», – рассказали в оперштабе.

Тюмень, Александр Непомнящий

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