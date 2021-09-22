Трамп подал в суд на племянницу за статью о его состоянии

Бывший президент США Дональд Трамп судится со своей племянницей Мэри Трамп. По его мнению, родственница продала газете The New York Times информацию о финансовом положении его семьи.

Как сообщает Associated Press, Трамп обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий от 2001 года. Мэри распространила сведения из налоговых документов, полученные ею в ходе разбирательств о наследстве отца экс-президента.

В распоряжении родственницы Трампа оказалось более 40 тысяч страниц различных финансовых и юридических документов. В них содержалась крайне чувствительная, коммерческая, частная и конфиденциальная информация, говорится в иске.

Журналисты The New York Times знали о запрете на разглашение, но все равно пошли на сделку с Мэри. В статье, основанной на полученных от нее сведениях, авторы пытались доказать, что Трамп не сам сколотил свое состояние, как он всегда утверждал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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