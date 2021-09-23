Школьники в США создали петицию с требованием вернуть рабство

Американские школьники потребовали вернуть рабство. Об этом сообщает издание The Kansas City Star.

Петицию с требованием вернуть рабство создали учащиеся старших классов школы Park Hill South в штате Миссури. Родители обратились в правоохранительные органы, чтобы те нашли и наказали авторов петиции.

Другие детали этого дела не разглашаются. Однако директор школы Керри Херрен подчеркнул, что не допустит расистских высказываний и дискриминации. Он добавил, что произошедшее серьезно повлияло как на преподавателей школы, так и на учеников.

Напомним, указ об отмене рабства в США подписал президент Авраам Линкольн в 1862 году. В 1865 году 13-я поправка к Конституции страны утвердила это решение, однако часть штатов не ратифицировала документ вплоть до 2013 года, когда последним это сделал штат Миссисипи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.09.21

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