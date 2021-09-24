В Индии насильника обязали обстирывать всех женщин его деревни

Суд в индийском штате Бахир приговорил насильника к работе прачки, и мужчину выпустили на свободу после заседания. Приговор вызвал большой общественный резонанс, пишет hindi.news18.com.

Жителя Индии арестовали в апреле по делу об изнасиловании. Издание не уточняет, сколько женщин от него пострадало. Все время расследования он находился под стражей, пока суд после приговора не отпустил его, назначив залог.

Судья посчитала, что работавший прачкой осужденный принесет больше пользы, если вернется к труду, а не будет сидеть в тюрьме. Согласно приговору, насильник обязан стирать и гладить одежду всех женщин из своей деревни в течение полугода.

Нью-Дели, Сентябрь, Наталья Рязанова

Нью-Дели, Сентябрь. Другие новости 24.09.21

Во Франции предложили заменить памятник Наполеону статуей феминистки. / Коронавирус больше не будет мутировать в более смертоносные варианты. / В США арестован зампред правления ПАО «Новатэк». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»