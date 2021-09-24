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Пятница, 24 сентября 2021, 11:54 мск

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В США на подростка напала акула

В США на 15-летнего подростка напала акула. В результате мальчик оказался в больнице. Он потерял около 70% крови.

Нападение произошло в штате Флорида. Подросток занимался ловлей омаров. Кто-то сильно толкнул мальчика под водой. Сначала он подумал, что это была лодка, однако, вынырнув на поверхность, никого рядом не увидел.

Выяснилось, что на подростка напала тупорылая акула весом около 230 кг. Мальчику удалось выбраться на берег и позвать на помощь. Врачи диагностировали у него серьезные травмы и огромную кровопотерю.

Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший быстро идет на поправку. Сам подросток уверен, что в будущем снова вернется в море, так как его семья зарабатывает этим на жизнь.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 24.09.21

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