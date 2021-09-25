российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 сентября 2021, 10:10 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США на военнослужащую напали беженцы из Афганистана

На одной из военных баз в США афганские беженцы напали на военнослужащую. О состоянии пострадавшей не сообщается. Расследованием происшествия занимается ФБР.

Инцидент произошел 19 сентября на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико, сообщает Fox News. О нападении командованию базы рассказала сама пострадавшая, после чего на базе ввели дополнительные меры безопасности – усилили патрули и установили дополнительное освещение.

«Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая, участвующая в операции Allies Welcome («Добро пожаловать, союзники»), сообщила, что подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных мужчин на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико. Мы серьезно относимся к обвинению и передаем дело ФБР», – говорится в заявлении командования базы. Пострадавшей оказана вся необходимая помощь.

«Мы будем сотрудничать с ФБР и продолжать обеспечивать полную поддержку военнослужащей, сообщившей об этом нападении», – подчеркивается в заявлении.

Надо отметить, что после перехода Афганистана под власть «Талибана» (движение признано террористическом и запрещено в России») из страны в США были эвакуированы более 60 тысяч человек. Беженцев размещают в специальных центрах на территории военных баз. Несколько сотен эвакуированных проходят дополнительную проверку из-за подозрения в связях с террористами.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 25.09.21

В США образовался дефицит алкоголя. / Великобритания ввела ограничения на продажу моторного топлива. / Член Палаты представителей призвала отправить в отставку Джо Байдена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В США мать и дочь делали нелегальные пластические операции, уродующие женщин

В США уволенный работник магазина вернулся с оружием и ранил 12 человек

В США на подростка напала акула

Школьники в США создали петицию с требованием вернуть рабство

Трамп подал в суд на племянницу за статью о его состоянии

В США загорелся стадион на 70 тысяч человек

Хакеры поставили под угрозу поставки мяса и зерна в США

Госдеп потребовал нарастить украинский транзит газа из России в Европу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,