В Латинской Америке тысячи женщин вышли на улицы требовать права на аборт

Тысячи женщин вышли на улицы Латинской Америки, чтобы потребовать права на аборт – практика, запрещенная в большинстве стран региона и за которую сотни женщин отбывают тюремные сроки. От Мексики до Перу, через Сальвадор, Чили и Колумбию демонстранты, одетые в знаменитый зеленый шарф, символизирующий борьбу за легализацию добровольного прерывания беременности (аборта), размахивали табличками, на которых можно было прочитать «Легальный аборт сейчас» или «Право решать».

В Сальвадоре закон запрещает аборт при любых обстоятельствах, и наказание может достигать восьми лет тюремного заключения. Семнадцать женщин в настоящее время находятся в тюрьме по обвинению в «убийстве при отягчающих обстоятельствах» после обращения за неотложной акушерской помощью. В ответ сотни сальвадорских женщин внесли законопроект, разрешающий аборты при определенных условиях.

В Мехико несколько десятков женщин вышли на демонстрацию через несколько недель после того, как Верховный суд объявил неконституционным криминализацию абортов, возмущенных насилием в отношении женщин в их стране: по официальным данным, с января по август было совершено 672 преступления против женщин.

Согласно отчету организации La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, около 205 женщин были осуждены за аборты в Колумбии с 2005 года. В стране прерывание беременности разрешено только в случае порока плода, смертельного риска для матери или беременности в результате сексуального насилия. Сотни женщин собрались у здания Конгресса в Боготе, чтобы потребовать аборта без этих ограничений.

«Государство, которое не предоставляет право на аборт, является государством, где убивают женщин», – говорится на большим транспоранте, который подняла группа молодых женщин на акции протеста в Лиме (​​Перу). Однако в данном вопросе их не поддерживает новый президент Перу Педро Кастильо, консерватор в социальных вопросах, – во время своей недавней избирательной кампании от отверг возможность разрешить женщинам прерывать беременность.

Как писал «Новый День», Китай запретил аборты из-за резкого падения рождаемости в стране.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.09.21

Дикие свиньи терроризируют Рим. / КНДР объявила об испытании гиперзвуковой ракеты: реакция США. / Витамин А может вернуть утраченное или искаженное коронавирусом обоняние. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»