Китай запретил аборты из-за резкого снижения рождаемости

Китайские власти запретили аборты, если для этого нет медицинских показаний. Пекин обеспокоен резким снижением рождаемости и сокращением населения, которое может оказаться необратимым, сообщает Reuters.

Правительство КНР приняло документ о сокращении абортов по немедицинским показаниям. В кабмине пояснили, что ограничения связаны с заботой властей о женском здоровье.

Ранее минздрав Китая заявил, что прерывание беременности может вызывать бесплодие. При этом в стране распространены аборты из-за «неправильного» пола ребенка. Это последствие политики «одна семья – один ребенок», когда супруги хотели воспитывать исключительно мальчика.

В период с 2011 по 2020 год рост населения КНР был самым низким с 1950-х годов. С 2014 по 2018 годы в стране регистрировалось 9,7 млн абортов в год, что на 51% больше, чем в 2009-2013 годы. Таким образом, смягчения политики «одна семья – один ребенок» в 2015 году не повлияло на желание китайских семей иметь больше детей. В июне 2021 года правительство Китая отменило штрафы за третьего ребенка.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 27.09.21

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