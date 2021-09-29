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Глава Пентагона: США недооценили талибов*

Министр обороны США Ллойд Остин, фото: Официальный сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что армейское командование неверно оценило обстановку в Афганистане. Молниеносная победа движения «Талибан»* стала для Вашингтона неприятным сюрпризом.

«Нужно признать неприятную правду: мы не до конца понимали глубину испорченности и слабость афганского руководства. Мы не осознавали разрушительный эффект частых и необъяснимых смен президентом Гани своих военачальников, мы не ожидали эффекта «снежного кома», вызванного сделками, которые командиры талибов* заключали с местными лидерами на фоне подписания Дохийского соглашения между США и талибами*», – сказал глава Пентагона на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам.

По его словам, само по себе Дохийское соглашение произвело на афганских солдат деморализующий эффект, таким образом, у вооруженных сил Афганистана не было сильной мотивации для того, чтобы сражаться. Американские военные оставили вооружение для защиты страны от талибов*, но им так и не удалось пробудить в афганских военнослужащих «волю к победе».

«То, что афганская армия, которую мы вместе с партнерами, готовили, попросту растворилась, причем нередко, даже не пытаясь оказать сопротивление неприятелю, стало для нас сюрпризом. Было бы нечестным утверждать обратное», – заключил Остин.

Напомним, в феврале 2020 года в Дохе США подписали соглашение, согласно которому войска НАТО должны были покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы* дали в ответ ряд гарантий. Затем дата вывода войск была передвинута на сентябрь, но последние американские военные покинули страну 31 августа. За две недели до этого боевики движения «Талибан»* вошли в Кабул и объявили о переходе власти в Афганистане в их руки.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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