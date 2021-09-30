Барбадос лишил королеву Великобритании Елизавету II статуса правительницы острова

Ровно через два месяца, 30 ноября, в день 55-летней годовщины независимости от Великобритании Барбадос перестанет быть конституционной монархией и станет республикой. Первым президентом республики станет генерал-губернатор Сандра Мейсон, – заявила премьер-министр островного государства Миа Моттли.

Парламент Барбадоса сегодня, 30 сентября, одобрил поправку в конституцию, которая лишает королеву Великобритании Елизавету II статуса правительницы острова. Причем, при смене формы правления стране не придётся менять другие статьи конституции, кроме пункта, где Елизавета II признаётся королевой острова. Барбадос был колонией Великобритании с 1625 по 1966 год.

По словам премьер-министра страны Миа Моттли, переговоры по поправке, позволяющей выйти из-под власти Британской короны, шли с 1998 года.

На Барбадосе на сегодняшний день проживают около 300 тысяч человек.

Барбадос, островное государство на юго-востоке Карибского моря, расположенное примерно в 160 км к востоку от Сент-Винсента и Гренадин. Остров имеет примерно треугольную форму, его протяженность составляет около 32 км с северо-запада на юго-восток и около 25 км с востока на запад в самом широком месте. Столица и самый большой город – Бриджтаун, который также является главным морским портом. Барбадос до европейской колонизации Америки в 16 веке был населен коренными народами – араваками и карибами. Остров был Британской колонией с 1625 по 1966 год.

Бриджтаун, Иван Бабурин

Бриджтаун. Другие новости 30.09.21

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