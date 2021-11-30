Власти Барбадоса назвали Рианну национальным героем

Популярная исполнительница Рианна стала национальным героем Республики Барбадос. Об этом было объявлено во время инаугурации первого президента островного государства.

«Мы представляем вам национального героя Барбадоса – посла Робин Рианну Фенти», – сказала во время церемонии премьер-министр Миа Моттли. Она продолжила свою речь цитатой одной из песен Рианны: «Сияй, как бриллиант, и прославляй свой народ своими словами и действиями».

Барбадос завершил выход из-под британской короны 29 ноября. В этот день генерал-губернатор острова Сандра Мейсон принесла присягу и возглавила государство. Независимость от Великобритании Барбадос получил еще в 1966 году, но все это время главой государства являлась британская королева.

Бриджтаун, Зоя Осколкова

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