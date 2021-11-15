Барбадос первым в мире откроет свое посольство в метавселенной Цукерберга

Министерство иностранных дел и внешней торговли Барбадоса подписали соглашение с Decentraland (MANA) о создании первого в мире цифрового посольства в метавселенной. Сейчас страна обсуждает этот вопрос еще с несколькими разработчиками, – сообщает издание Инфо24.

«Министерство иностранных дел и внешней торговли Барбадоса ранее уже подписало соглашение с Decentraland (MANA) о создании цифрового посольства. К тому же, ведомство находится в процессе договорённости с некоторыми другими создателями метавселенной, а именно Space и SuperWorld, – сообщается в пресс-релизе, опубликованном CoinDesk.

Отмечается, что в метавселенной будут строиться виртуальные посольства и консульства, а также решаться вопросы приобретения земли. К тому же, планируется перенести в этот мир предоставление ряда услуг, например электронных виз.

Посол Барбадоса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Габриэль Абед заявил, что государство собирается «агрессивно расширяться» в метавселенных.

Абед также работает над открытием первого посольства страны на Ближнем Востоке. По его словам, правительство Барбадоса видит в создании консульства в метавселенной дипломатическую возможность.

«Таким образом, страна сможет расширить дипломатические миссии на 190 стран, помимо имеющихся на данный момент 18», – сообщил посол Барбадоса в ОАЭ.

Посол также добавил, что открыть цифровое посольство планируют в январе 2022 года. По словам Габриэля Абеда, министерство иностранных дел, науки и технологий и другие правительственные органы разрабатывали эту идею на протяжении последних нескольких месяцев.

Напомним, что в конце октября текущего года глава компании Facebook Марк Цукерберг переименовал корпорацию Facebook в Meta, о чем сообщил на мероприятии Oculus Connect-2021.

Бриджтаун, Иван Бабурин

Бриджтаун. Другие новости 15.11.21

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